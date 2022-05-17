DEVA Partisi'nden sonra Büyük Birlik Partisi de seçime kendi logo ve ismiyle girme kararı aldı - Haberler

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DEVA Partisi'nden sonra Büyük Birlik Partisi de seçime kendi logo ve ismiyle girme kararı aldı

Haberler.com - Politika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2023 seçimlerine kendi isim ve logolarıyla gireceklerini belirtti. Babacan'ın ardından bir partiden daha benzer açıklama geldi. Büyük Birlik Partisi de seçime kendi logosuyla ancak Cumhur İttifakı çatısı altında giriyor.

Türkiye, yavaş yavaş seçim atmosferine giriyor. İttifak konularını seçimin yaklaştığı süreçte konuşmayı tercih eden muhalefet partilerinden DEVA Partisi, seçime kendi logosu ve amblemi ile girme kararı aldığını duyurmuştu.

DEVA'DAN SONRA BİR PARTİ DAHA

DEVA'dan sonra bir partiden daha benzer karar geldi. Büyük Birlik Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi logosu ve amblemi ile girme kararı aldı. Partinin önümüzdeki süreçte teşkilatlanma çalışmalarına da ağırlık vereceği aktarıldı.

CUMHUR İTTİFAKI'NDAN KOPMUYORLAR

Büyük Birlik Partisi'nin bu kararı "Cumhur İttifakı'ndan ayrılıyorlar mı?" sorularını da akla getirdi. Fakat bu sorular çok geçmeden cevap buldu. Büyük Birlik Partisi, Cumhur İttifakı bünyesinde kalmaya devam edecek.

Haberler.com - Politika

Büyük Birlik Partisi, Deva Partisi, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (5)

bekir yapici:

halkimiz bu sefer gereken cevabi sandikta verecek geldigimiz sonda ikdidarin derdi artik millet ve ülke degil secim ikdidarlarini kurtarma devam ettirme derdine düstüler bunu ak partinin kemiklesmis secmeninin disinda kalan degisik partilere gönül vermis insanlar görüyor o yüzden ne bahcelinin nede desticinin sahsi bu gidisi durduramiyacak.

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corci:

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Akın Civelek:

Öyle bir şey bekliyorum ki kemal den en kral CHP li bile yok artık diyecek

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