DEVA Partisi'nden İki Milletvekili İstifa Etti

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İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, DEVA Partisi'nden istifa ettiklerini açıkladı. Rızvanoğlu, istifasını sosyal medya üzerinden duyururken, Avşar da benzer bir açıklama yaptı. Bu gelişmeyle birlikte TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı 11'e yükseldi.

İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ile Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, DEVA Partisi'nden istifa ettiklerini açıkladı.

Evrim Rızvanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyaset hayatıma adım attığım ve kurucusu olduğum DEVA Partisi'nden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum." ifadesine yer verdi.

Cem Avşar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9 Mart 2020 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadesini kullandı.

Rızvanoğlu ve Avşar'ın istifalarının ardından TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı 11'e yükseldi.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
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