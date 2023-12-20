Üye Girişi
Haberler

DEVA Partisi Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Kalıcı Yaz Saati Uygulamasını Eleştirdi

Güncelleme:
Abone Ol

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, kalıcı yaz saati uygulamasının keyfi olarak devam ettirildiğini savunarak, iktidarın inatlaşmasının toplumu mağdur ettiğini söyledi. Rızvanoğlu, kalıcı yaz saatinin gündelik hayatı ve dezavantajlı grupları olumsuz etkilediğini belirtti.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, kalıcı yaz saati uygulamasının keyfi olarak devam ettirildiğini savunarak, "İktidarın inatlaşması, güneşin doğuşunu değiştirmiyor, sadece toplumun tüm katmanlarını mağdur ediyor. Sizin bu yaptığınıza kuru inat denir." dedi.

Rızvanoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kalıcı yaz saati uygulamasına devam edilmesini eleştirdi.

Toplumun geniş kesimlerinin kalıcı yaz saatinden vazgeçilmesini istediğini ifade eden Rızvanoğlu, bunun iktidarın keyfi bir uygulaması olduğunu savundu.

Kalıcı yaz saatinin gündelik hayatın ritmini bozduğunu, tüm dezavantajlı grupları mağdur ettiğini dile getiren Rızvanoğlu, "Milyonlarca insan güne karanlıkta başlıyor, çocuklar 'daha sabah olmadı' diye ağlaya ağlaya uykularından uyanıyor. Kadınlar karanlıkta korka korka işe gidiyor." diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın bu uygulamadan vazgeçmeyeceklerini açıkladığını anımsatan Rızvanoğlu, "İktidar adeta vatandaşıyla inatlaşıyor, feryatlarını duymuyor. İktidarın inatlaşması, güneşin doğuşunu değiştirmiyor, sadece toplumun tüm katmanlarını mağdur ediyor. Sizin bu yaptığınıza kuru inat denir." ifadelerini kullandı.

Rızvanoğlu, İstanbul'da sabah 8.30'da başlayan mesai için 6.30'da uyanılması gerektiğini belirterek, "İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna toplu taşımıyla hiç yolculuk yaptınız mı diye sormak istiyorum ama hiç sanmıyorum. Kendileri vatandaştan kopalı çok oldu. Bu sorunları anlayabilmeniz için sizi İstanbul'da toplu taşımayla işe gitmeye davet ediyorum. İşte o zaman sorun var mı, anlayabilirsiniz." dedi.

Evrim Rızvanoğlu, kalıcı yaz saati uygulamasının dış ticaret ile havacılık sektörünü de olumsuz etkilediğini savundu.

Kalıcı yaz saatinin sonuçlarının geniş bir perspektifle değerlendirilmesini isteyen Rızvanoğlu, "Vatandaşıyla inatlaşarak insanların güvenliğini, sağlığını ve mutluluğunu hiçe sayan iktidara sarı kart gösteriyoruz" diyerek, elindeki sarı kartı gösterdi.

Kaynak: AA / Politika

Milletvekili Deva Partisi İstanbul Ulaşım Havacılık Enerji Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Ocakta Üniversiteler tatil mi? 1 Ocakta Üniversiteler açık olacak mı, ders olacak mı? KERKÜK SEÇİM SONUÇLARI 2023: Irak, Kerkük, Musul seçim sonuçları ne oldu, kim kazandı? Irak il meclis seçimleri ne oldu? Kangurular hangi ülkede yaşar? Kangurular kaç metre zıplar? Yılanlar omurgalı mıdır? Yılanlar kaç yıl yaşar? Yılanlar ne yer? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray seferleri ne zaman açılacak, başlayacak? Marmaray seferleri neden durduruldu? MARMARAY İNTİHARI SON DAKİKA 20 ARALIK 2023! Marmaray Üsküdar durağı, istasyonu neden durdu? Ayrılık Çeşmesi Marmaray çalışıyor mu? Ren geyikleri nesli tükendi mi? Ren geyikleri kaç yıl yaşar? ÜSKÜDAR MARMARAY SON DAKİKA! Üsküdar Marmaray intiharı nedir? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray ne oldu? SON DAKİKA! 20 Aralık Marmaray seferleri neden durduruldu? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 2023 | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Gökçe Gökçen evli mi? Gökçe Gökçen eşi, sevgilisi kim? SÜPER LİG PUAN DURUMLARI: Trendyol Süper Lig puan tablosu 2023 1., 2., 3. hangi takım? Süper Lig puan durumu 2023 gol krallığı yarışı! MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Çam ağacı süslemek Türk adetlerinde var mı? Yılbaşı ağacı süslemek Türklerin mi? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 yerel seçimlerde hangi il saat kaçta oy kullanacak? İl il oy kullanma saatleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title