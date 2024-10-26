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DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen: Sayın Bahçeli, Meclis'e manevi bomba düşürdü

DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen: Sayın Bahçeli, Meclis'e manevi bomba düşürdü
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Esen, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' ile ilgili açıklamaları için "Meclis'e manevi bomba düşürdü" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Tecriti kaldırılırsa Öcalan gelsin Meclis'te örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamaları çok konuşulurken konuya ilişkin bir yorum da DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen'den geldi. Esen, "Barış söylemiyle yeniden terörün canlanması çok üzücü" diyerek sözlerine şöyle devam etti;

"HİÇ BEKLENEN BİR GELİŞME DEĞİLDİ"

"TUSAŞ'a fiziki bomba düştü, teröristler saldırdı. Sayın Bahçeli de Meclis'e manevi bomba düşürdü. Hiç beklenen bir gelişme değildi. Gündemimizde yoktu. Meclis açılırken gündemimizde Anayasa değişikliği vardı. Cinnet getirmiş bir toplumun yansımalarını görüyoruz. Yoksullukla, sefaletle insanlar geçinmeye çalışıyor."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Politika

Deva Partisi Elif Esen Politika

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