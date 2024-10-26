DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen: Sayın Bahçeli, Meclis'e manevi bomba düşürdü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Tecriti kaldırılırsa Öcalan gelsin Meclis'te örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamaları çok konuşulurken konuya ilişkin bir yorum da DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen'den geldi. Esen, "Barış söylemiyle yeniden terörün canlanması çok üzücü" diyerek sözlerine şöyle devam etti;

"HİÇ BEKLENEN BİR GELİŞME DEĞİLDİ"

"TUSAŞ'a fiziki bomba düştü, teröristler saldırdı. Sayın Bahçeli de Meclis'e manevi bomba düşürdü. Hiç beklenen bir gelişme değildi. Gündemimizde yoktu. Meclis açılırken gündemimizde Anayasa değişikliği vardı. Cinnet getirmiş bir toplumun yansımalarını görüyoruz. Yoksullukla, sefaletle insanlar geçinmeye çalışıyor."