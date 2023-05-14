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DEVA Partisi lideri Babacan ve eşi oylarını kullandı

DEVA Partisi lideri Babacan ve eşi oylarını kullandı

Politika Haberleri

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan, Ankara'da oy kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan, Ankara'da oy kullandı.

Türkiye, bugün Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan d6a Ankara Bilkent'te T Emlak Bankası Ortaokulu'na gelerek, 4572 no'lu sandıkta oylarını kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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