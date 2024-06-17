DEVA Partisi, Kurban Bayramı dolayısıyla partiler arası bayramlaşma programı düzenledi

DEVA Partisi, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında heyetleri ağırladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla DEVA Partisi'ni, CHP, ANAP, Bağımsız Türkiye Partisi, BBP, DEM Parti, DSP, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi ve diğer partilerin heyetleri ziyaret etti.

Ziyaretçiler, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Medeni Yılmaz başkanlığındaki heyet tarafından ağırlandı.

Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunulan ziyaretlerde, konuk heyetler, çiçek ve çikolata getirirken, DEVA Partisi'nde de konuklara çay, kahve ve çikolata ikram edildi.