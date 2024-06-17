Üye Girişi
Haberler

DEVA Partisi, Kurban Bayramı dolayısıyla partiler arası bayramlaşma programı düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi, Kurban Bayramı dolayısıyla CHP, ANAP, Bağımsız Türkiye Partisi, BBP, DEM Parti, DSP, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi ve diğer partilerin heyetlerini ağırladı. Ziyaretlerde gündemdeki konular değerlendirildi ve ikramlar yapıldı.

DEVA Partisi, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında heyetleri ağırladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla DEVA Partisi'ni, CHP, ANAP, Bağımsız Türkiye Partisi, BBP, DEM Parti, DSP, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi ve diğer partilerin heyetleri ziyaret etti.

Ziyaretçiler, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Medeni Yılmaz başkanlığındaki heyet tarafından ağırlandı.

Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunulan ziyaretlerde, konuk heyetler, çiçek ve çikolata getirirken, DEVA Partisi'nde de konuklara çay, kahve ve çikolata ikram edildi.

Kaynak: AA / Politika

Gelecek Partisi Türkiye Partisi Kurban Bayramı Deva Partisi İYİ Parti DEM Parti Anap Dsp Partiler Politika Güncel Haberler

Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz

Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz

 Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

 Saadet ve Gelecek Partileri 'Abdullah Gül' iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok

Saadet ve Gelecek Partileri "Abdullah Gül" iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok

 İzmir'deki yangında Çiçek Adası'nın tamamı küle döndü

İzmir'deki yangında Çiçek Adası'nın tamamı küle döndü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title