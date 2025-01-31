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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İrfan Karatutlu'dan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne Ziyaret

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İrfan Karatutlu'dan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne Ziyaret
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İrfan Karatutlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde ülke gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu ve gelecek seçimler hakkında bilgi verdi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İrfan Karatutlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne (KGC) ziyarette bulundu.

Cemiyette düzenlenen toplantıda konuşan Karatutlu, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Karatutlu, hükümetin önünde 3 yıllık bir süreç olduğunu ve genel seçimlerin 2027 ya da 2028 yılının başında yapılabileceğini ifade etti.

KGC Başkanı Metin Kösedağ da ziyaretinden dolayı Karatutlu'ya teşekkür etti.

Ziyarete DEVA Partisi İl Başkanı İbrahim Göz ve parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Politika
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