DEVA Partisi, diğer siyasi partilerle bayramlaştı

DEVA Partisi heyetleri, Kurban Bayramı dolayısıyla ANAP, BBP, BTP, CHP, DP, DSP, Gelecek Partisi, HDP ve Yeşil Sol Parti, HÜDAPAR, İYİ Parti, Memleket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaştı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi heyetleri, Kurban Bayramı dolayısıyla, Anavatan Partisi (ANAP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), CHP, Demokrat Parti (DP), Demokratik Sol Parti (DSP), Gelecek Partisi, HDP ve Yeşil Sol Parti, HÜDAPAR, İYİ Parti, Memleket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayram ziyaretleri yapıldı. DEVA Partisi heyetleri, Kurban Bayramı vesilesiyle ANAP, BBP, BTP, CHP, DP, DSP, Gelecek Partisi, HDP ve Yeşil Sol Parti, HÜDAPAR, İYİ Parti, Memleket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaştı.

Bu siyasi partilerden DEVA Partisi Genel Merkezi'ne gelen heyetleri, DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, İstanbul Milletvekili Medeni Yılmaz ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Üyesi Furkan Arık ağırladı.

DEVA Partisi Sözcüsü, Ankara Milletvekili İdris Şahin, Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar ve Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu ise bayramlaşmak üzere siyasi partilerin genel merkezlerini ziyaret etti.