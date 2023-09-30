DEVA Partisi lideri Ali Babacan, yerel seçime kendi adayları ile gireceklerini açıkladı. Babacan, "DEVA Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Ali Babacan: Yerel seçime kendi adımızda, kendi adaylarımızla katılacağız

DEVA Partisi, yerel seçimlere ittifaksız girme kararı aldı. Genel Başkan Ali Babacan, tüm il ve ilçelerde kendi adaylarıyla seçmenin karşısına çıkacaklarını söyledi.

"HER YERDE KENDİ ADIMIZLA YER ALACAĞIZ"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Tüzük Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yılında yapılacak yerel seçimde başka partilerle ittifak yapıp yapmayacaklarına ilişkin konuşan Babacan, "DEVA Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. Kararımız ülkemiz için, partimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.