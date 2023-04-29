Destici'ye canlı yayında 'Tito artığı' sözleri hatırlatılınca masaya vura vura konuştu

Haberler.com YouTube kanalında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan BBP lideri Mustafa Destici'ye TİP Genel Başkanı Mustafa Destici için sarf ettiği "Tito artığı" sözleri hatırlatıldı.

Haberler.com'un konuğu olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Haber müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı.

Tİp Başkanı Erkan Baş'a yönelik olarak yapmış olduğu "Adam Tito artığı." açıklamasının hatırlatılması üzerine sinirlenen BBP Gnel Başkanı Destici, elini masaya vura vura tepki gösterdi.

Destici, Tito sözünden rahatsız olanları anlamadığını belirterek şunları söyledi;"Tito zihniyetini nedir? marksist, lenist ve ataist bir anlayış.

Bundan rahatsız olandan bende rahatsız olurum. Kimse kusura bakmasın. O zihniyet bu milleti ifade etmiyor. Bu milletin inancını, kültürünü, dinini ifade etmiyor.

Bir kere Tito kim? Tito Boşnak mı ki boşnaklar yada balkan türkleri rahatsız? Tito dediğin Marsist, lenist düşüncede olan Sırp ve Hırvat karışımı melez birisi.

27 yıl boyunca Kominist bir rejimle kimlikleri yok ederek,tamamen kimliksizleştirerek aynı Sovyet Rusyası gibi Yugoslavya'yı yönetmiş birisi.

Yani bundan niye rahatsız oluyorlar? "

Destici kendine tepki gösteren Balkan derneklerinide eleştirdi. Destici, "Tepki verenlerin sanki bütün Balkan dernekleri ve Boşnaklar yapmış gibi gösteriyorlar. Biz bosna savaşı devam ederken

Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ile cephedeykdik. Bu dernek başkanlarından birinin yazdıklarıda ortada. "O dönemde BBP'nin bize yardıma geldiğini ve hatta silah gönderdiğini unutmadık" diyor.

Biz cephedeydik. Bosnalı kardeşlerimizle biz dostuz. kimse aramıza giremez.

Ekrem Baş!a ayrıca tepki gösteren Destici, Tip Başkanının Marksist, Lenist bir partinin genel başkanı olduğunu savundu. Destici, "Kendisi zaten o düşüncede ve bunu doğruluyor. Peki nereden aday oldu?

Geçtiğimiz 2018 yılında PKK listesinden, HDP'den seçime girerek vekil oldu. Yahu PKK'yı destekleyen, PKK ile yürüyen, PKK'nın listesindenmilletvekikli seçilen birisine laf söylüyorum, Balkan derneği diye solcu birileri dernek kurmuş ve bunlar tepki gösteriyor. Ya ben evladı Fatiha olarak bildiğim ve inandığım, kendimden daha çok eğer verdiğim ve orada bedel ödemiş biriyim. Türklük ve Müslümanlık adına. Bırakın bunlara laf söylemeyi, laf söyleyenin alnını karışlarım. Ama PKK ile kolkola giren, PKK listesinden milletvekili olmuş ve şu anda dahi PKK ile ittifak halinde olan birisi için dönüp BBP Genel Başkanını hedef alması yanlış. Balkanlar için her türlü fedakarlığı yapmış birine tepki veriyorsa o dönsün aynada kendine baksın."dedi.