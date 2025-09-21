Mustafa Destici: Türkiye Artık Terörsüzdür, PKK Silah Bırakmalı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "40 yıldır terörle mücadele ettik ve Türkiye artık terörsüzdür. Bu ülkeden terörün ve teröristlerin, uzantılarının da kökünün kazınmasını istiyoruz. Onun için PKK silah bırakacak ve kendisini fes edecek diyoruz. Sadece Türkiye'de faaliyet gösteren PKK değil, Suriye'dekiler de silah bırakacak ve kendilerini fes edecek. İşte o zaman ancak silah bırakılır."

Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kongreye katılmak üzere kente gelen Genel Başkan Mustafa Destici, Devlet Tiyatro Salonu önünde seçimde tek aday olan Avukat Özkan Yıldırım ve partililer tarafından karşılandı. BBP Lideri Mustafa Destici, yaptığı konuşmada terörle mücadele ve kültürel değerlere ilişkin görüşlerini paylaştı. Hendek operasyonları ve terör girişimleri hakkında konuşan Mustafa Destici, "Ülkemiz artık terörsüzdür. Ordumuz, devletimiz 2015 yılında Hendek olaylarından sonra terörle çok kararlı bir mücadele verdi. Bu süreçte vatan uğruna 800 şehit verdik, mekanları cennet olsun. Gazilerimize selam olsun, şimdi şöyle bir bakacak olursak hem 40 yılımızı harcadık hem de 2 trilyon dolardan fazla para harcadık. Hem de aslan gibi binlerce evladımızı şehit verdik" diye konuştu.

'LGBT SİLAHLI TERÖRDEN DAHA ETKİLİ'

LGBT derneklerinin ahlaki terör uyguladığını söyleyen Destici, "Şimdi bakıyorsunuz, LGBT sapkınlığını bize özgürlük diye yutturmaya çalışıyorlar. Kim savunuyor bunları? DEM, TİP ve CHP savunuyor. Bu nedenle diyoruz ki, Türkiye'ye saldırı yalnızca terörle değil; diziler, şarkılar ve bazı LGBT dernekleri de adeta 'ahlaki terör' uyguluyor. Bunlarda çocuklarımızı gençliğimizi kaybettiriyor. Bütün bunlara karşı daha ciddi ve daha büyük mücadele vermemiz gerekiyor. Silahlı terörden daha etkili durum budur" ifadelerini kullandı.

"Tüm terör örgütleri silah bırakırsa, bizde o zaman silahlar bırakıldı deriz" diyen Destici, şöyle konuştu:

"Bu millet kimliğini ve inancını kaybederse o zaman düşeriz. Biz silahlı terör örgütüyle mücadele ederiz. 40 yıldır ettik ve elhamdülillah terörün başını ezdik. Ülkemiz artık terörsüzdür. Ordumuz, devletimiz 2015 yılında Hendek olaylarından sonra terörle çok kararlı bir mücadele verdi. Bu süreçte vatan uğruna 800 şehit verdik, mekanları cennet olsun. Gazilerimize selam olsun, şimdi şöyle bir bakacak olursak hem 40 yılımızı harcadık hem de 2 trilyon dolardan fazla para harcadık. Hem de aslan gibi binlerce evladımızı şehit verdik. Elbette hepimiz terörün bitmesini istiyoruz. Bu ülkeden terörün ve teröristlerin, uzantılarının da kökünün kazınmasını istiyoruz. Onun için PKK silah bırakacak ve kendisini fes edecek diyoruz. PKK göstermelik şekilde 25-30 silah bıraktı. Onlarda Irak'ın kuzeyinde bıraktı. Hepimizin söylediği şudur: Sadece Türkiye'de faaliyet gösteren PKK değil, Suriye'dekiler de silah bırakacak ve kendilerini fes edecek. İşte o zaman ancak silah bırakılır."