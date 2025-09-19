Destici: Osmanlı'nın Çekildiği Topraklarda Kan ve Gözyaşı Var

1) DESTİCİ: OSMANLI'NIN ÇEKİLDİĞİ TOPRAKLARIN TAMAMINDA KAN, GÖZYAŞI, İŞGAL VAR

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Osmanlı'nın çekildiği toprakların neredeyse tamamında kan, gözyaşı, işgal var. Allah tekrar oraları bizlere nasip etsin. Bizlere de millet olarak, devlet olarak adaletle yönetmeyi nasip eylesin dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 1250-1300 yılları arasında inşa edilen ve Sivrihisar Belediyesi tarafından restore edilen Hamamkarahisar Ulu Camii'nin ibadete açılışına katıldı. Destici, caminin avlusunda düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, Sivrihisar ve Günyüzü'nün, tarihi çok derin yaşayan ilçeler olduğunu belirtti. Destici, "Bu topraklar kadim topraklar ama maalesef kıymeti değeri hala çok anlaşılabilmiş değil. Burada Selçuklu var, burada Osmanlı var zaten Cumhuriyet'in içindeyiz fakat daha öncesi var. Frigya vadisi buradan geçiyor, yani memleketimiz Sivrihisar'ımız, Günyüzü'müz bütün köyleri ile belgeleriyle tarihi kokan ve tarihi çok derin bir şekilde yaşamış olan ilçelerimizdir dedi.

Destici, Anadolu Selçuklu Devleti'nin batı Anadolu ilerleyişindeki çeşitli bölgelere oba yerleştirerek, hakimiyet sağladığını söyledi. Bölgede inşa edilen Ulu Camii gibi ibadethanelerle askeri gücün yanı sıra ilmin de sağlandığını kaydeden Destici, şöyle konuştu:

"Tabii yalnız eli kılıçlı mızraklı asker bırakmıyor. İlmi de getiriyor, medrese kuruyor ve cami yapıyor. Bunları hiçbir zaman eksik bırakmıyor. Ecdadımız bütün bunları i'la-yi kelimetullah için, Nizam-ı Alem diyerek yapıyor. Allah'ın ismini yeryüzüne yayacak hem bütün dünyada da gücü yettiği kadar nereye gücü yetiyorsa oralarda da Nizam-ı Alem, yani adalete hakim kılacak. Bakın Osmanlı'nın çekildiği toprakların başta Filistin, Gazze ve Yemen olmak üzere neredeyse tamamında kan, gözyaşı ve işgal var. Allah tekrar oraları bizlere nasip etsin. Bizlere de millet olarak, devlet olarak adaletle yönetmeyi nasip eylesin inşallah. Hemşehrilerime söyleyeceğimiz şey şudur; lütfen bu camiye sahip çıkın. Bu camiye sahip çıkmak sadece camiye sahip çıkmak değildir; kendinize sahip çıkmaktır, geçmişinize sahip çıkmaktır, tarihinize sahip çıkmaktır ve ecdadınıza sahip çıkmaktır. Bir daha bu caminin harabeye dönüşmemesi lazım.ö

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ise "Bu cami yalnızca bir ibadet yeri değil aynı zamanda milletimizin köklü tarihinin mimari estetiğinin ve inanç dünyasının bir yansımasıdır asırlardır ayakta duran güzide yapının yapı taşında Selçuklunun izlerini ruhunu görmek mümkündürö dedi.

Konuşmaların ardından cami önünde açılış kurdelesi ve kurban kesildi. Daha sonra Mustafa Destici ve beraberindekiler cuma namazını kıldı. Programa Destici'nin yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen, İl Müftüsü Muharrem Gül, 22'nci Dönem milletvekili Fahri Keskin, kurum ve kuruluşların yetkilileri ve çok sayıda kişi katıldı.