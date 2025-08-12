Destici: Orman yangınlarını bile isteye çıkaranlar en ağır cezaya çarptırılsın

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bile isteye ormanlarımızı yakanlar ifşa edilsin, idam ve tahliyesiz müebbet gibi en ağır cezaya çarptırılsınlar" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, "Başta Çanakkale, Manisa, Edirne, Hatay, Bolu ve Kahramanmaraş olmak üzere orman yangınlarının devam ettiği tüm bölgelerdeki vatandaşlarımıza ve özellikle hastanelerde tedavi altına alınan kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangınlarla mücadele için varını yoğunu ortaya koyan Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı ekiplerimizin, orman işçilerimizin, gönüllü olarak bu mücadeleye katılan tüm vatandaşlarımızın Cenab-ı Hak yar ve yardımcısı olsun. Bile isteye ormanlarımızı yakanlar ifşa edilsin, idam ve tahliyesiz müebbet gibi en ağır cezaya çarptırılsınlar. Bu cezaları ağır bulanlara şunu hatırlatırım. Son yangınlarda 10 kardeşimiz maalesef yanarak hayatını kaybetti. Yüzlerce insan tedavi gördü, görüyor ve belki de yüzbinlerce canlı hayatını kaybetti. Bunu vatanımıza, vatandaşımıza ve masum canlılara yapmaya kimsenin hakkı yok. Yapan akıbetini bilecek ve yaşattığını yaşayacak" ifadelerini kullandı.