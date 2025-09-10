Destici: İsrail'in Katar'a Saldırıları Terör Saldırısıdır

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " İsrail'in Katar'a gerçekleştirdiği saldırıyı doğru tanımlamamız gerekir. Yaşanan bir terör saldırısıdır. Bunun dışında yapılacak her değerlendirme yanlıştır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İsrail'in Katar'a gerçekleştirdiği saldırıyı doğru tanımlamamız gerekir. Yaşanan bir terör saldırısıdır. Bunun dışında yapılacak her değerlendirme yanlıştır. Tıpkı saldırının niteliği gibi. Uluslararası hukukun, Katar'ın egemenlik haklarının ve Katar halkının güvenliğinin ve yaşama hakkının ihlali anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

'KARŞIMIZDA CİNAYET ŞEBEKESİ VAR'

Destici, İsrail'in saldırıları bir devletin değil, bir terör örgütü ve cinayet şebekesinin faaliyetleridir. Bir devletle değil, bir terör örgütü ve cinayet şebekesiyle karşı karşıyayız. Yaşananlar, sayısız kez ifade ettiğimiz bu gerçekleri bir kez daha doğrulamıştır. İsrail'e destek olanlar ve İsrail'in saldırılarına sessiz kalanlar, terörist İsrail'in suç ortaklarıdır. Saldırıları bir kez daha lanetliyor, dost ve kardeş Katar halkına ve saldırıya maruz kalan Filistinli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.