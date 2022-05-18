Destici, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu değerlendirdi Açıklaması - Haberler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, " Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelikleriyle ilgili kararı, her iki ülkenin müttefiklik hukukuna uymayan politikalarını terk etmeleri yönünde somut adımlar atmalarına bağlı olmalıdır." dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiğini, Türkiye'nin, savaşan her iki ülkeyle de kapsamlı ve köklü ilişkilerinin bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin, dünya üzerinde her iki ülkenin de sağlıklı diyalog kurabildiği, her iki ülkenin de güven açıkladığı tek ülke durumunda olduğunu ifade eden Destici, Türkiye'nin savaştan ekonomik olarak en çok etkilenen ülke olmasına rağmen uluslararası baskılara maruz kalmaya devam ettiğini söyledi.

İsveç ve Finlandiya hükümetlerinin NATO'ya üyeliklerinin kabulü için resmi başvurularını yaptığını hatırlatan Destici, Türkiye'nin NATO'nun genişlemesiyle ilgili hiçbir zaman engelleyici bir politika içinde olmadığını kaydetti.

Destici, "Müttefik olduğumuz ya da müttefikimiz olmaya aday ülkelerin terörle, uluslararası hukukla, demokrasiyle ve evrensel değerlerle ilgili özellikle Türkiye örneğinde sürdürdükleri politikaları yeniden gözden geçirmeleri gerektiği tartışma götürmeyecek ölçüde ortadadır." diye konuştu.

Savunma sanayisi ile ilgili, "tümü hukuka ve akla aykırı gerekçelerle, Türkiye'ye yönelik kısıtlamaların uygulandığı bir sürecin" yaşandığını belirten Destici, "Bu şartlarda süregelen ve başlayacak bir müttefiklikten bahsedebilmek için, muhataplarımızın müttefik gibi davranmalarını beklemek bizin en tabii ve temel hakkımızdır. Türkiye kamuoyu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri kapsamında bu ülkelerdeki PKK'ya verilen desteğin son bulmasını bekliyor. Sadece İsveç ve Finlandiya ile sınırlı kalmadan NATO üyesi bütün ülkelerde, PKK ve uzantısı yapıların bütün etkinliklerine yasaklama getirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"F-35 programıyla ilgili Türkiye'ye uygulanan haksız kararlar geri alınmalı"

PKK ve uzantılarının, bütün NATO ülkelerindeki faaliyetlerine, tüm NATO ülkelerinin de terör örgütlerine desteğine son vermesi gerektiğini vurgulayan Destici, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuda ısrarcı ve sonuna kadar da haklı olduğunu dile getirdi.

BBP Genel Başkanı Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelikleriyle ilgili kararı, her iki ülkenin müttefiklik hukukuna uymayan politikalarını terk etmeleri yönünde somut adımlar atmalarına bağlı olmalıdır.

Eğer NATO genişleyecekse, İsveç ve Finlandiya NATO'ya kabul edilecekse Türkiye'nin 'evet' demesinin en önemli şartı, Türkiye'nin tüm güvenlik endişeleri eksiksiz bir şekilde giderilecektir. Türkiye'ye NATO ülkesi müttefikleri tarafından uygulanan tüm yaptırımlar kaldırılacaktır. Ortağı olduğumuz, parasını ödediğimiz F-35 programıyla ilgili Türkiye'ye uygulanan haksız kararlar geri alınmalıdır. Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütleriyle iş birliğini ve irtibatını sona erdirmeli, terör örgütü mensuplarını korumaktan vazgeçmeli, bu konularda somut ve tatmin edici adımlar atmalıdır."