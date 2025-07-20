BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Kıbrıs Barış Harekatı açıklaması

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Kıbrıs'ta Rumların Yunanistan'ın desteğiyle Türklere yönelik gerçekleştirdikleri, katliam boyutuna ulaşan saldırıları ve cinayetlerinin ardından, Türkiye Cumhuriyeti, tarafı olduğu 1959 tarihli Zürih ve Londra Anlaşmalarının ve uluslararası hukukun vermiş olduğu garantörlük hakkını kullanarak, 20 Temmuz 1974 sabahı, adaya müdahale ederek, zaten bir süredir devam eden ve darbeyle yoğunlaşan Türklere yönelik katliamları durdurdu. Türkler başta olmak üzere Kıbrıs'ta yaşayan herkesin güvenliğini sağladı."

" Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında, harekat öncesi Kıbrıs'ta şehit edilen kardeşlerimizi, 1570'ten 1974'e, Kıbrıs'ı Türk toprağı yapmak, Kıbrıs'ın Türk'ün vatanı kalması ve Kıbrıs'ta yaşayan kardeşlerimizin güvenliği için canlarını veren tüm şehitlerimizi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın kararını alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, harekatı gerçekleştiren kahraman ordumuzu, ve Kıbrıslı mücahitlerimizi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük'ü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Kıbrıs Türk'tür ve Türk kalacaktır."