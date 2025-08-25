Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birlikte Ahlat ve Malazgirt kutlamalarına katılacak

Güncelleme:
25-26 Ağustos 2025 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde ve Muş'un Malazgirt ilçesinde gerçekleştirilecek resmi kutlamalara Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de katılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek programlarda Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü anılacak. Etkinlikler kapsamında tarihi ve kültürel etkinliklerin yanı sıra devlet erkanının da hazır bulunacağı törenler yapılacak. - ANKARA

