Destek görüşmelerine devam ediyor! Kılıçdaroğlu önce Milli Yol Partisi'ni sonra Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret edecek

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimde destek istemek için bugün Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ı, ardından da Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde de TİP ve Sol Parti'ye gitmişti.

6'lı Masa liderlerinin onayıyla Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

ART ARDA İKİ ZİYARET

Kılıçdaroğlu, adaylığı sonrası ilk temaslarına başlıyor. Kılıçdaroğlu bugün MYP lideri Remzi Çayır ve BTP lideri Hüseyin Baş ile görüşecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve saat 15.00'te Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda destek isteyecek.

HDP ZİYARETİ ERTELENDİ

Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye 18 Mart Cumartesi günü yapacağı ziyaret ise ertelendi. HDP'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

TİP VE SOL PARTİ'YE DE GİTMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde de Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'ni ziyaret etmişti. CHP lideri, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşmüştü.