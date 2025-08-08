Derya Yanık'tan İsrail'in Gazze İşgali Hakkında Sert Açıklama

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına ilişkin, "Bu kararın, bölgeye daha fazla kan, daha fazla gözyaşı ve yıkım getireceği açıktır. Tüm uluslararası toplumu bu insanlık dışı plana karşı açık ve net bir tavır almaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Soykırımcı İsrail, zulüm üzerine inşa ettiği politikasına her geçen gün bir yenisini daha pervasızca ekliyor. Netanyahu hükümetinin Gazze'yi topyekün işgal planı, İsrail meclisinde onaylandı. Gözü dönmüş bu katil şebekesinin hedefi; sadece bir toprak parçasını ele geçirmek değil, bütün bir halkı yok etmektir. Bu plan, insanlığın onuruna ve vicdanına yönelmiş topyekün bir saldırıdır. İsrail parlamentosunun bu işgalci ve hukuk tanımaz kararını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu kararın, bölgeye daha fazla kan, daha fazla gözyaşı ve yıkım getireceği açıktır. Tüm uluslararası toplumu bu insanlık dışı plana karşı açık ve net bir tavır almaya davet ediyoruz."