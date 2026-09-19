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Dervişoğlu: Türkiye Cumhuriyeti devletini katilin kölesi haline getirmeye çalışıyorsunuz

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Dervişoğlu: Türkiye Cumhuriyeti devletini katilin kölesi haline getirmeye çalışıyorsunuz
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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, – İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, “Kamu haklarından men edilmiş bir terör hükümlüsüne devlet katında makam arıyor ve hatta bahşediyorsunuz.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, – İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, "Kamu haklarından men edilmiş bir terör hükümlüsüne devlet katında makam arıyor ve hatta bahşediyorsunuz. Kanunun hükmüne rağmen cezanın infazına cezaevi yerine ister konut ister villa ister yerleşke adına ne derseniz deyin özel bir alan tahsis ediyorsunuz. Kanunları çiğniyor, Türkiye Cumhuriyeti devletini katilin kölesi haline getirmeye çalışıyorsunuz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, partisinin 'Bayrak Açıyorum' mitingi kapsamında Aksaray'da 15 Temmuz Meydanı'nda konuştu. Mitinge gelen kalabalığa seslenen Dervişoğlu, "Katil sürüsü PKK ile kucaklaşılmış, el ele tutuşulmuştur. Şehitlerin yattığı yer incitilmiştir. Gazilerin yarasına tuz basılmıştır. Kardeşçe yaşayan Türk milletine barış ve kardeşlik adı altında en büyük kalleşlik yapılmaktadır. Yüz yıl sonra Anadolu bir kez daha devletsiz bırakılmak istenmektedir. Öfkemizi biriktirenlere, sabrımızı sınayanlara Aksaray'dan sesleniyorum; tarih şahit ki, yerde toprak, üstte mavi gök şahit ki hepsinden önemlisi zamandan ve mekandan münezzeh, yüce Allah şahit ki, Türk milletini vatansız bırakmaya kalkanı vatanın mübarek toprağında boğarız" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kamu haklarından men edilmiş bir terör hükümlüsüne devlet katında makam arıyor ve hatta bahşediyorsunuz. Kanunun hükmüne rağmen cezanın infazına cezaevi yerine ister konut, ister villa, ister yerleşke adına ne derseniz deyin özel bir alan tahsis ediyorsunuz. Kanunları çiğniyor, Türkiye Cumhuriyeti Devletini katilin kölesi haline getirmeye çalışıyorsunuz. 'İhanetin zaman aşımı yoktur' deyince de hop oturup hop kalkıyorsunuz. İstediğinizi hücrede, dilediğinizi de villada yatırma yetkisini siz kimden alıyorsunuz? Bu cani için özel bir kanun çıkarttınız da bizim haberimiz mi yok? Buradan söylüyorum suç işliyorsunuz beyler, suç işliyorsunuz bunun hesabını sormak boynumuzun borcu olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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