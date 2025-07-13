Dervişoğlu: Türk Milleti Kendi Geleceğini Kimseye Teslim Etmeyecek

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türk milletinin sahibi Türk milletinin bizatihi kendisidir. Türk milleti kendi geleceğini kimsenin kibirle kurulmuş stratejilerine teslim etmeyecektir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Siyaset Araştırma Merkezi ve Milliyetçi Kongre Derneği'nin Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'nde düzenlediği 'İkinci İhanet Sürecine Hayır' programında konuştu. Dervişoğlu, "Bugün görev ve sorumluluğumuz büyüktür. Başımızda toplanan bu fırtına bulutlarını ruhi mücerret ile dağıtma günüdür. Gün size Mustafa Kemal'in stratejisini yeniden bugünün aklı, bugün imkanları ve imtiyazlarıyla yeniden düşünme ve uygulama ayrıcalığı da veriyor. Cumhuriyet bir hikayedir. Özgürlükle yazılır, mücadele ile tanımlanır. Biz buradayız. Teslim olmayacak ve bu hikayeyi mutlaka tamamlayacağız. Haklıyız. Bakmayın başkalarının ne söylediğine, bakmayın bizleri nasıl itham ettiklerine, bakmayın yarım asırlık mücadele geçmişimize rağmen milliyetçiliğimizin sorgulandığına, bakmayın bütün değerlerimizi inhisarlarına alıp paylaştıklarına; bunların hepsi gelip geçicidir. Herkes iyi bilmeli ve emin olmalıdır ki Türkiye kimsenin malı değildir. Türk milletinin kaderi hiç kimsenin iki dudağı arasından çıkacak kelama terk edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

'TÜRK VATANINI BÖLDÜRTMEYECEĞİZ'

Türk milletine verdikleri sözün arkasında duracaklarını belirten Dervişoğlu, "Türk milletini temsil etme yetkisi bir siyasi partinin genel başkanıdır diye bir kişiye verilemez' dediğimde nasıl ayaklanıyorlar görüyorsunuz değil mi? Bunlara bıraksanız Türkleri, Devlet Bahçeli; Kürtleri, Abdullah Öcalan; Araplar da dahil neredeyse geri kalanları da Erdoğan temsil edecek. Türk milletinin sahibi Türk milletinin bizatihi kendisidir. Türk milleti kendi geleceğini kimsenin kibirle kurulmuş stratejilerine teslim etmeyecektir. Haklıyız, iyiyiz ve cesuruz. İman dolu göğsümüz gibi serhaddimiz var Allah'a şükür. Atalarımızın bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimiz var. Milletimize verdiğimiz sözün sonuna kadar arkasında duracağız. Cumhuriyeti yıktırtmayacağız. Türk vatanını böldürtmeyeceğiz. İhanete teslim olmayacağız" dedi.