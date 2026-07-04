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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Tunceli'de konuştu Açıklaması

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tunceli'de katıldığı programda, kentin Alevi-Bektaşi inancının kalbi olduğunu belirterek, Horasan erenlerinin Anadolu'daki ilk durağının Tunceli olduğunu ve tüm ocakların bu kentle bağı bulunduğunu söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Horasan erenlerinin ve ocakların Anadolu'daki ilk durağı Tunceli'dir. O sebeple Anadolu ve Balkanlar'daki tüm ocakların Tunceli ile mutlaka bir bağı vardır." dedi.

Dervişoğlu, beraberindeki heyet ile Çemişgezek ilçesinde esnafla bir araya geldikten sonra Gözlüçayır köyündeki TBMM 1. Dönem Tunceli Milletvekili Diyap Ağa'nın mezarını ziyaret etti.

Ardından Hozat ilçesindeki Sarı Saltuk Türbesi'ne ziyarette bulunan Dervişoğlu, Tunceli Cemevi'nde düzenlenen "On İki İmamlar Kurbanı ve Aşure Lokması Programı"na katıldı.

Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Tunceli'de inanç, ilim ve gönül erlerinin arasında olduğunu söyledi.

Tunceli'nin Alevi-Bektaşi inancının kalbi olduğunu ifade eden Dervişoğlu, "Horasan erenlerinin ve ocakların Anadolu'daki ilk durağı Tunceli'dir. O sebeple Anadolu ve Balkanlar'daki tüm ocakların Tunceli ile mutlaka bir bağı vardır. Burası büyük bir gönül ve medeniyet yürüyüşünün kutlu coğrafyasıdır. Az önce Gazi Derviş Sarı Saltuk'un türbesindeydik. Tunceli'ye de Sarı Saltuk Viyadüğü'nü geçerek geldik. Bu kutlu coğrafya, yüksek bir medeniyetin izleriyle kıymetli bir tarihi mirası işaret ediyor." dedi.

Dervişoğlu, ocakların ve cemevlerinin sorunlarını yakından bildiğini belirterek, cemevi meselesinin köklü bir sonuca erdirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Tunceli Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt ve Türkmen Alevi Ocakları Birliği Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Ali Coşkun'un da konuşma yaptığı programda, lokma dağıtıldı, semah dönüldü.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
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