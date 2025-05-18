Dervişoğlu: PKK'nın Hedeflerine Hizmet Edecek Anayasaya İzin Vermeyeceğim

Dervişoğlu: PKK'nın Hedeflerine Hizmet Edecek Anayasaya İzin Vermeyeceğim
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Samsun'da yaptığı açıklamada, PKK'nın hedeflerine hizmet edecek bir anayasanın hayata geçirilmesine karşı olduğunu vurguladı ve teröristlerin meşrulaştırılmasına karşı olduklarını belirtti.

1) DERVİŞOĞLU: PKK'NIN HEDEFLERİNE HİZMET EDECEK ANAYASAYA ASLA İZİN VERMEYECEĞİM

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "PKK'nın amaç ve hedeflerine hizmet etmek üzere yaşama geçirmeye çalışacağınız o anayasaya asla ve kata izin vermeyeceğimö dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Samsun'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tütün İskelesi'nde meydanda toplanan vatandaşlara hitap etti. Parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslenen Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, anayasa tartışmalarına ilişkin partisinin alacağı tavrı açıkladı. Genel Başkan Dervişoğlu "PKK'nın amaç ve hedeflerine hizmet etmek üzere yaşama geçirmeye çalışacağınız o anayasaya asla ve kata izin vermeyeceğim. Millet tehlike altındaysa, bekamız tehdit altındaysa hiçbirimiz çaresiz değiliz. Hepimiz ayrı ayrı ve başlı başına birer Mustafa Kemal Atatürk'üz. Ben Müsavat Dervişoğlu'yum. Siz de benim dava, yol ve kader arkadaşlarımsınız. Biz onlarla aynı cennete bile girmeyizö dedi.

'BİZ 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' DENİLEREK TERÖRİSTLERİN MEŞRULAŞTIRILMASINA KARŞIYIZ'

Çözüm süreci iddialarına da değinen Dervişoğlu, "2013 yılında sürdürülen açılım sürecinde Abdullah Öcalan denen cani başı demişti ki; demokratik haklarımızı alabilmemiz ve Türkiye'de barışın önünü açabilmemiz için milliyetçilerin buna müsaade etmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin omurgası olan 'Türk Milliyetçiliği'ni, 25 yıldır cezaevinde yatan ve ağırlaştırılmış müebbet hapse hükümlü bir adamın yol göstermesiyle kullanılacak bir aparata dönüştürülmesine asla ve kata izin vermeyeceğiz. Bu atmış olduğunuz adımlardan hiçbir şey çıkmaz. Dönüp bize diyorlar ki; terörsüz Türkiye'ye karşı mısınız? Biz terörsüz Türkiye denilerek teröristlerin meşrulaştırılmasına karşıyızö dedi.

Lozan Antlaşması'yla ilgili açıklamalara da tepki gösteren Dervişoğlu, "Lozan, Türkiye'nin tapu senedidir. Lozan'ı eleştirerek, yaşadığımız topraklar üzerinde hak iddia etmek suretiyle bizi işgalci ve soykırımcı diye yaftalıyorlar. Bu zemine zemin hazırlayanları tanıyoruzö diye konuştu.

Müsavat Dervişoğlu, Tütün İskelesi'ndeki konuşmasının ardından Onur Anıtı'na giderek çelenk bıraktı. Ardından İstiklal Caddesi'ne giderek esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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