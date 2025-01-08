Dervişoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye sert sözler

Siyaset gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bizim dava ve vatan sevdamızı tartıya çıkaracak, bununla da kalmayıp tartışmaya açacak, ülke ve ülkü heyecanımızı kurcalayıp aşındıracak bir siyasi fırıldağı henüz hiçbir kundak sarmamıştır." sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan sert yanıt eldi.

BAHÇELİ'YE SERT YANIT

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, Bahçeli'ye yanıt olarak "İYİ Parti'ye fırıldak diyor bakar mısınız? Biz seni fırıldak gibi kimlerin çevirdiğini bilmiyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

"SAYGIM OTURDUĞUN KOLTUĞA"

"Aldığımız aile terbiyesinden ötürü hassasiyetimizi istismar edenler, bunu fırsata çevirenler ve utanmayanlar var." diyen Dervişoğlu, "Benim saygım sana değil oturduğun koltuğadır. Çünkü ben o koltuğun ilk sahibini tanıyorum ve onun fikirlerine hizmet ediyorum." dedi.

"BİZ SENİ FIRILDAK GİBİ KİMLERİN ÇEVİRDİĞİNİ BİLMİYOR MUYUZ?"

Bahçeli'nin kendisine ve dava arkadaşlarına hakaretler yağdırdığını söyleyen Dervişoğlu, "Sana duyduğum saygıyı, oturduğun koltuğun gerçek sahibine duyduğum saygının sadakası say. Fazlası da zaten bana yakışmaz. İYİ Parti'ye fırıldak diyor bakar mısınız? Biz seni fırıldak gibi kimlerin çevirdiğini bilmiyor muyuz?" ifadelerini kullandı.