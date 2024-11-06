Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: İstersen gidip İmralı'da toplantı yapabilirsin

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilişkin, "Buradan bir kere daha sesleniyorum, sen istersen gidip İmralı'da grup toplantısı yapabilirsin, bu saatten sonra yakışır da" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, konuşmasının bir bölümünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ikinci kez yaptığı 'Abdullah Öcalan' çağrısına da değindi.

"DİLİNİN ALTINDA BİR BAKLA VARDI, ÇIKARDI"

Bahçeli'nin amacının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden adaylığının önünü açmak olduğunu ifade eden Dervişoğlu, "Hala akıl dışı tartışmaların içine çekilmek isteniyoruz. Aslında cevap vermek istemiyorum ama söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil… Yine çıktı Meclis kürsüsüne, sözünün arkasındaymış ve ısrarlıymış. Bebek katili, Meclis kürsüsünden konuşmalıymış. Sanki adam Aşağı Ayrancı'da oturuyor. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış bir terör suçlusu, Meclis kürsüsünden nasıl konuşacak Sayın Devlet Bahçeli? Dilinin altında bir bakla vardı, çıkardı. Bütün amacının Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden aday ve Cumhurbaşkanı olmasını teminden ibaret olduğunu itiraf etti." diye konuştu.

"YENİ BİR AF PLANINA KAPI MI ARALIYORSUN?"

İYİ Parti lideri, sözleri şu şekilde devam etti: "Ben Bahçeli'yi tanırım, o bir şey söylediğinde öznelerle yüklemlerin yeri karışır. Öbür baklayı da ağzından çıkar bakalım. Sen Abdullah Öcalan denilen terörist başının gerçekten TBMM'ye gelip konuşmasını mı istiyorsun, yoksa serbest bırakılmasını mı istiyorsun? Yeni bir af planına kapı mı aralıyorsun? Yok Türkiye Büyük Millet Meclisi'yle İmralı'nın ne farkı varmış, İmralı Türk toprağı değil miymiş. İmralı Türk toprağı olduğu Türk düşmanı o müptezeli orada hapishaneye tıktık, ölene kadar da yatıracağız. Ne söylediğinin bilincinde misin? Buradan bir kere daha sesleniyorum: Sen istersen gidip İmralı'da grup toplantısı yapabilirsin, bu saatten sonra yakışır da. Ama binlerce şehidin katili bizlerin cesedini çiğnemeden bu Meclis'e giremez. Vallahi giremeyecektir, billahi giremeyecektir."