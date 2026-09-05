Dervişoğlu Fatsa'da Esnaf ve Vatandaşla Buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde partililerle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Dervişoğlu, ilçedeki Cumhuriyet Meydanı'nda partililer tarafından karşılandı. Burada partililerle sohbet eden Dervişoğlu, daha sonra ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti. Bir süre esnafla sohbet eden Dervişoğlu, talep ve sorunlarını dinledi. Esnaf ziyaretlerinin ardından Plevne Meydanı'na geçen Dervişoğlu, burada vatandaşlara hitap etti. Dervişoğlu, konuşmasında fındık üreticilerinin yaşadığı sorunlar, Fatsa Çevre Yolu projesi ve bölgede gündeme gelen madencilik faaliyetlerinin yanı sıra ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı