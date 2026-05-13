Dervişoğlu: Gençlerimizi torpil ağlarına teslim etmeyeceğiz

'GÖRÜŞÜRSEM KAMUOYUNUN HABERİ OLUR'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme yaptığı şeklindeki iddialara ilişkin, "Ben biriyle görüşürsem kamuoyunun haberi olur. Görüşürsem 'görüştüm', görüşmediysem 'görüşmedim' derim. Ben doğruları tartışamaya açılan bir adam değilim. Bunları kimin yaptığını, hangi amaçla yapıldığını da biliyorum. Sizin mesleğinizi sosyal medya üzerinden kirleten bazı isimlerin, gazeteci kisvesi altında bu işlere aparat olduklarını da biliyorum. Bütün bunları sizler de biliyorsunuz. Siyaset sahnesine çıktığım andan itibaren ki siyasetin içine doğmuş biriyim, milletten gizli hiçbir şey yapmadım. Ayrıca bu ülkede herkesle de görüşürüm. Bunu kamuoyunun gözü önünde yaparım. Dışarıya çıktığımda da açıklama yaparım. Sanki bir sır zemini oluşturmaya yönelik adımların atılmasını da hem Türk siyasetinin üzerindeki gölgeyi artırdığına hem de demokrasiyi zedelediğine inanırım. O sebeple, Müsavat Dervişoğlu'nun ismini orada burada zikredenler, kafalarındaki küçük senaryoya ve stratejilere alet etmeye kalkışanlar bilinsin ki sukutuhayale uğrarlar. Bunları kimin yaptığını biliyorum. Kimin senarist aklıyla sanki büyük bir işmiş gibi yaşama geçirdiğini de biliyorum. Bunu yapanların siyaset sahnesinde elde ettikleri bir başarı olmadığına da hepimiz şahitlik ettik. Böyle devam etsinler ama bu yaptıkları şeyi bilsinler ki önümüzdeki dönemler için kendileri açısından bir nakısa oluşturacaktır. Bu edepsizliği yapanlar, yaptıranlar ve yapılmasına çanak tutanlarla gelecekte bir masada oturursam aramızda derin mesafeler olur" dedi.

'UYARILARIMI KİMSE CİDDİYE ALMADI'

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılması ile ilgili konuşan Dervişoğlu, "Siyasi partilerin belediye başkanlarının ve milletvekillerinin başka partilere transferiyle ilgili geride bıraktığımız dönemlerde çok ciddi açıklamalarda bulundum. Türkiye'nin bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacı vardır. Oy veren seçmenin iradesini zedeleyen işlerin yapılmamasının gerekli olduğuna inanıyorum. Ancak bu ilk bize yapıldı. İYİ Parti'ye yapılırken bugünkü tehlikeye işaret etmiştim. O zaman uyarılarımı hiç kimse ciddiye almadı. Bugün o uyarılarımızı ciddiye alamayanların bu dertlerle boğuştuklarına şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu ayrıca, "Gidenler kadar bütün bunları planlayan ve transfer stratejisi oluşturup demokrasinin ve millet iradesinin üzerine gölge düşürenlerin bu soruyu cevaplamasını istiyorum. Böyle bir şey yapılmasına taraftar değilim ama sanki başka bir partiden belediye başkanı transfer ettiklerinde ya da milletvekili transfer ettiklerinde büyük bir siyasi zafer kazanmış edasıyla dolaşan siyasetçiler var. Bu her zaman söylediğimiz gibi demokrasinin erdemine yakışmayan davranışların bir tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı