Depremzede gençten Erdoğan'a çağrı: 14 Mayıs sonrası bize hakaret edenler yargı önünde cezalandırılsın

Adıyaman'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinliğe katılan bir depremzede gençten çağrı geldi. 14 Mayıs seçimlerinin ardından depremzedelere yönelik hakaretlerde bulunan kişilerin cezalandırılmasını isteyen gencin sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremzedelerimize 11 vilayette hakaretler yağdırdılar. Bunlar onların yanına kalmayacak. Takipçisiyiz, gereken dersi alacaklar" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Adıyaman'da gençlerle bir araya geldi. Etkinlik sırasında gelen sorulara da yanıt veren Erdoğan'a depremzede bir gençten ise dikkat çeken bir çağrı geldi.

"SEÇİM SONUCUNU HAZMEDEMEYEN BAZI KESİMLER VAR"

14 Mayıs seçimlerinin ardından bir kesimin depremzedeleri hedef alan açıklamalarda bulunduğunu aktaran genç, "Deprem sonrası vatandaşlar büyük bir çaba ile yaralarını sarmaya çalışırken, 14 Mayıs seçimlerinden sonra millet, devletine olan teveccühünü bu büyük afete rağmen göstermiş ve devletinin yanında olduğunu ifade etmiştir. Fakat bu sonucu hazmedemeyen bazı kesimler var. Bize, gençlere, ailelerimize haya edilmesi gereken cümleler kuran, bizleri rencide eden cümleler kullanmışlardır sayın Cumhurbaşkanım. Tabii biz bunların yargı karşısında ceza almalarını sizden rica ediyorum" diye konuştu.

ERDOĞAN: DEPREMZEDELERİMİZE 11 İLDE HAKARETLER YAĞDIRDILAR

Gencin çağrısına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Tabii gencimizin bu tespiti, bu ricası aynı şekilde bizleri de rencide etmiş fakat milletimiz de tabii 14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi ilk etapta verdi. Şimdi bitmedi, inşallah 28 Mayıs'ta bunlara belini doğrultamayacağı bir dersi de vermesi lazım. 50 bin şehidimizin üzerine bu şekilde saygısızlık, bu şekilde edepsizlik yapılamaz. Depremzedelerimize 11 vilayette hakaretler yağdırdılar. Bunlar onların yanına kalmayacak. Takipçisiyiz, gereken dersi alacaklar" ifadelerini kullandı.