Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçtiğini belirterek, milletin dayanışma ruhu ve birlikteliği ile yaraların sarıldığını ifade etti. Depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anarken, geride kalanlara sabır diledi.

Memişoğlu NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Asrın felaketinin üzerinden tam üç yıl geçti. Acımız ilk günkü gibi derin, birliğimiz ilk günkü gibi güçlü. O günden bugüne aziz milletimizle birlikte tek yürek olduk. Dayanışma ruhuyla bu büyük felaketin karşısında insanlığın, merhametin ve fedakarlığın en güçlü örneklerini sergiledik. Bir yandan yaralarımızı sararken, diğer yandan azimle ve umutla şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalıştık. Bugün, asrın inşasını asrın birlikteliğiyle kararlılıkla sürdürüyoruz. 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan vatandaşlarımıza sabır diliyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten ve kazadan muhafaza eylesin."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Politika
500

