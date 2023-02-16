Depremle ilgili toplantılara çağrılmaması hatırlatılan İmamoğlu çok net konuştu: Kapıyı devirir gireriz
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra yardım lojistik merkezine dönüştürülen Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde soruları yanıtladı. İstanbul'da depremle ilgili toplantılara bundan önceki süreçte davet edilmediğinin hatırlatılması üzerine "İmamoğlu giremeyecekmiş; kapıyı devirir gireriz" dedi.
Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş depremin ardından yardım için lojistik merkeze dönüştürülen Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gazetecilerin sorularını cevapladı.
"HATAY'IN YARISI BİTTİ"
Elindeki verilere göre Hatay'ın yüzde 55'inin yıkıldığını belirten Ekrem İmamoğlu, "Hatay'ın yarısı bitti. Bundan utanmayacak mıyız? Deprem bölgesinde yıkılan binaların yüzde 45'i son 20 yılda yapılmış. Yani büyük deprem felaketini yaşadıktan sonra" dedi.
"KAPIYI DEVİRİR GİRERİZ"
Ekrem İmamoğlu, geçmişte gerçekleştirilen depremle ilgili toplantılara İBB Başkanı olarak çağrılmamasını hatırlatması üzerine, "İmamoğlu giremeyecekmiş; kapıyı devirir gireriz" dedi.