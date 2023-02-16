Depremle ilgili toplantılara çağrılmaması hatırlatılan İmamoğlu çok net konuştu: Kapıyı devirir gireriz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra yardım lojistik merkezine dönüştürülen Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde soruları yanıtladı. İstanbul'da depremle ilgili toplantılara bundan önceki süreçte davet edilmediğinin hatırlatılması üzerine "İmamoğlu giremeyecekmiş; kapıyı devirir gireriz" dedi.