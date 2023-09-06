Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli için işbirliği çağrısı yaptı

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli'nin sanayisi, turizmi ve tarımıyla önde gelen bir şehir olduğunu belirterek, tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi. Coşkun, Denizli'de devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı ve ilçe ziyaretlerine devam etti. Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri de Vali Coşkun'u ziyaret ederek, başarılar diledi.

Denizli Vali Ömer Faruk Coşkun, "Ortak paydamız Denizli. Sanayisi, turizmi ve tarımıyla ülkemizin önde gelen şehirlerinden biri olan Denizli için tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışıp, daha iyi noktalara taşımak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Valiler Kararnamesiyle Denizli'ye atanan Vali Ömer Faruk Coşkun, çalışmalarına başladı. Denizli merkez ve ilçeleriyle ilgili devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgiler alan, yerinde incelemelerde bulunan Coşkun, bir yandan tebrik ziyaretlerini kabul ederken, bir yandan da ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ve Yönetim Kurulu Üyeleri de, Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti, başarılar diledi.

Denizli'de basın çalışanları tek çatı altında

Vali Coşkun'a görevinde başarılar dileyen DGC Başkanı Osman Nuri Boyacı, Denizli medyası hakkında bilgiler verdi. Denizli basın mensuplarının DGC çatısı altında buluştuğunu söyleyen Boyacı, "Denizli basın mensuplarının tek meslek örgütü çatısı altında buluştuğu ender illerden biri. Cemiyet olarak 200 üyemizin sorunlarının çözümü ve basın çalışanlarının görevlerini daha iyi koşullarda yapması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Medya yönünde faal illerden biri olan Denizli' de basın çalışanları olarak kentin menfaatlerini önde tutarak halkın haber alma hakkı görevini yerine getiriyoruz" dedi.

"Denizli çok özel bir şehir"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ömer Faruk Coşkun ise basın çalışanlarının halkın haber alması için gece-gündüz demeden, saat mefhumu gözetmeksizin gayretle çalışarak önemli bir görevi ifa ettiğini söyledi. Denizli'nin birçok dinamiğe sahip, üretken bir şehir olduğunu belirten Vali Coşkun, "Denizli üreten bir şehir, ekonomisiyle örnek bir kent, gerçekten özel bir il. Sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle, tarihi zenginlikleriyle, istihdamıyla, ihracatıyla Denizli gerçekten birçok özelliği içinde barındırıyor. Biz de kamu olarak Denizli'mizi daha iyi noktalara taşımak için elimizden geleni yapacağız. Basın mensuplarımızla da Denizli'miz için her alanda uyum içerisinde birlikte çalışacağız. Güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Ortak paydamız. Denizli" diye konuştu. - DENİZLİ