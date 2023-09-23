Denizli Valisi Çal ve Bekilli ilçelerinde incelemelerde bulundu

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Çal ve Bekilli ilçelerini ziyaret ederek ilçelerin genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Çal ilçesinde bulunan Savranzade Camisinde restorasyon çalışmalarını inceledi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, ilçe programları çerçevesinde Çal ve Bekilli'de incelemelerde bulundu.

Çal ve Bekilli ilçelerini ziyaret eden Vali Ömer Faruk Coşkun; Kaymakam Mert Can Çanga ve belediye başkanlarından ilçelerin genel durumu ve ilçelere yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Coşkun, Çal ve Bekilli ilçelerini ziyaretinde esnaflara bol ve bereketli kazançlar dilerken, ilçe sakinleri ile hasbihal etti.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Çal ilçesinde bulunan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan Savranzade Camisinde d incelemelerde bulundu. - DENİZLİ