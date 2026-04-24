Denizli'nin tarihi mirası Gazi İlkokulu'nda restorasyon tamamlandı

Denizli'nin simgelerinden Gazi İlkokulu'nda restorasyon tamamlandı. AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, restorasyonu tamamlanan tarihi Gazi İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi, öğretmenlere çiçek takdiminde bulundu.

Denizli'nin eğitim tarihindeki en önemli simgelerinden biri olan ve Cumhuriyet dönemi mimarisinin eşsiz örnekleri arasında yer alan Gazi İlkokulu, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından kapılarını yeniden açtı. Yaklaşık 50 milyon TL maliyetle tamamlanan çalışmalarla okul, tarihi dokusu korunarak modern eğitim standartlarına kavuşturuldu.

19 Ekim 1931 tarihinde büyük bir heyecanla eğitim-öğretim hayatına başlayan Gazi İlkokulu, Türk mimarlık tarihinin dev isimlerinden Mimar Kemalettin Bey'in imzasını taşıyor. Gazi İlkokulu yapılan titiz restorasyonla geçmişin ihtişamını günümüze taşıyor.

Restorasyon çalışmalarının tamamlanarak okulun eğitime açılmasının ardından, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, tarihi okulu ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan ve il ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri de yer aldı.

Okulun yeni halini yerinde inceleyen heyet, sınıfları dolaşarak öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında okulun tarihi önemine vurgu yapan yetkililer, Denizli'nin hafızasında yer eden bu yapının gelecek nesillere aktarılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Gazi İlkokulu geleceğe hazır

Aslına uygun sadık kalınarak gerçekleştirilen restorasyon projesi kapsamında tarihi dış cephe ve süslemeler koruma altına alındı. İç mekanlar, öğrencilerin modern ihtiyaçlarına göre optimize edildi. Denizli halkı ve mezunları tarafından büyük bir sevinçle karşılanan bu yatırım, kentin kültürel mirasına sahip çıkma noktasında atılan en büyük adımlardan biri olarak kayda geçti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı