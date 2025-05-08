Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Ev Kadınlarının Emeğine Dikkat Çekti

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "Aile Yılı" ilan edilen 2025'te, ev kadınlarının görünmeyen emeğinin devlet tarafından karşılık bulması gerektiğini vurguladı. Milletvekili Ün "Kadınların ev içi emeği mutlaka karşılık bulmalıdır" dedi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)' de yaptığı konuşmada, emeğin her türünün istismar edildiğini belirterek özellikle kadın emeğinin değersizleştirildiğine dikkat çekti. Milletvekili Ün, "Aile Yılı" ilan edilen 2025'te ev kadınlarının görünmeyen emeğine devletin kayıtsız kalamayacağını söyledi. "Bir ev kadınının ev içi işlere harcadığı emeği birkaç asgari ücret karşılayamaz," diyen Milletvekili Ün, ücretsiz bakım işlerinin yüzde 76'sının kadınlar tarafından yapıldığını, Türkiye'nin bu alanda Avrupa ve Orta Asya ortalamasının üç kat üzerinde olduğunu ifade etti. Konuşmasında kadınların ev içi emeğinin toplum ve devlet tarafından tanınması gerektiğini vurgulayan Ün, üç çocuk sahibi olan kadınlara en düşük emekli maaşı kadar bakım ödeneği verilmesini ve çalışan annelere erken emeklilik hakkı tanınması gerektiğine dikkat çekti. Milletvekili Ün, "Devlet, sermaye gibi davranamaz; insanını zenginlik kaynağı olarak görmelidir. Ne yazık ki günümüzde emeğin her çeşidi istismar edilmeye devam ediyor. Emekçilerimiz, hayatlarına mal olan iş güvensizliği sorunlarıyla başa çıkmaya çalışıyorlar. Kadın emeğinin görülmediği, hatta aşağılandığı birçok işletme var. Kadınların, haklarını korumakla görevli olan siyaset kurumu da maalesef ev kadınlarını görmezden geliyor. Bir yandan, "Aile Yılı" ilan edip bir yandan, bu haksızlığa karşı çanak tutmaya devam etmek, adalet terazisini doğru tartmamak demektir. İnsan hayatının sürmesi için bu karşılıksız emeğin hak ettiği değeri bulması gerekir" dedi.

"Devlet kadınların ürettiği değere karşılık vermeli"

Devletin kadınların ürettiği değere topluma, ülkeye kazandırdıklarına karşılık vermek zorunda olduğuna dikkat çeken Milletvekili Ün, "Devlet kapitalist olamaz, sermaye gibi konumlayamaz kendini. Sermaye için emek, üretici olmak, ekonomik değer üretmek, alınır satılır olmak, metaya dayalı zenginlik üretmek zorundadır. Oysa devlet, zenginliğini insanında aramak zorunda. Ev içi emeğin mutlaka ama mutlaka devlet tarafından bir karşılık bulması gerekiyor. Emekleri değersiz görülen ama bu ülkenin, bu toplumun, ailelerimizin belkemiğini oluşturan ve hak ettikleri değeri artık görmeyi sabırsızlıkla bekleyen bütün kadınlarımızı tüm kalbimle selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ