Denizli haberleri | Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'da belediye başkanlığı el değiştirdi

Edinilen Denizli haberine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük metropolü Johannesburg'un belediye başkanlığına iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nden (ANC) Dada Morero getirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük metropolü Johannesburg'un belediye başkanlığına iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nden (ANC) Dada Morero getirildi.

Muhalefet partisi Demokratik İttifak'ın (DA) Belediye Başkanı Mpho Phalatse'nin hakkında açılan gensoru önergesiyle görevden alınmasının ardından, Morero belediye meclisi tarafından yeni belediye başkanı seçildi.

Geçen sene kasım ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerde tarihinin en düşük oy oranını alan ANC, Johannesburg dahil birçok büyükşehir belediyesini muhalefete kaptırmıştı.

DA'nin adayı Phalatse, diğer küçük muhalefet partilerinin de desteğini toplayarak belediye başkanlığı koltuğuna oturmuştu. Geçen 10 ay içinde bu koalisyonda oluşan çatlaklar, Phalatse'nin bu desteği kaybetmesine neden oldu.

Böylece, Morero bugün belediye meclisinde gerçekleştirilen seçimle başkanlık koltuğuna otururken ANC gelecek yıl yapılacak genel seçimler öncesinde ülkenin en büyük kentinin belediye başkanlığını tekrar kazanarak bir avantaj elde etti.