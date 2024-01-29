Denizli'de 5 kaymakamın görev yeri değişti, 4 ilçeye yeni kaymakam atandı

DENİZLİ (İHA) – Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla, Denizli'de görev yapan 5 kaymakam başka illerde görevlendirilirken, 4 ilçeye de yeni kaymakam ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2024/17 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Denizli'den görev yapan 3 ilçe kaymakamı ve 2 kaymakam adayının görev yerleri değişti. Buna karşılık 1 kaymakam ve 3 kaymakam adayının da Denizli'ye ataması yapıldı.

Denizli'de görev yapan Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Şanlıurfa'nın Birecik Kaymakamlığına; Honaz Kaymakamı Hamit Genç, Giresun'un Görele Kaymakamlığına; Tavas Kaymakamı Mutlu Köksal, Çorum'un Sungurlu Kaymakamlığına, Denizli Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Gündoğdu, Aydın'ın Karacasu Kaymakamlığına ve Denizli Valiliği Kaymakam Adayı İsmail Battal, Nevşehir'in Acıgöl Kaymakamlığına atandı.

Denizli'de yapılan bu atamalar karşısında ise Birecik Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, Acıpayam Kaymakamı; Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı Metehan Toy, Bozkurt Kaymakamı; Aydın Valiliği Kaymakam Adayı Hüseyin Şamil Sözen, Çameli Kaymakamı ve Aydın Valiliği Kaymakam Adayı Levent Küçük ise Çardak Kaymakamı olarak görevlendirildi. - DENİZLİ