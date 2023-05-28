Denizli'de siyasiler oylarını kullandı

Denizlili siyasiler sandık başına giderek oylarını kullandı

DENİZLİ - Cumhurbaşkanlığı seçimi için 2. turda heyecan devam ederken, Denizlili siyasiler sandık başına giderek oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi Denizli'de de yoğun bir katılımla başladı. Denizli siyasileri de belirlenen noktalarda yerlerini alarak sandık başına geçti ve oylarını kullandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan Servergazi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki Kınıklı Esat Sivri Ortaokulu'nda, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Gerzele Hayırseverler Ortaokulu'nda, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'de Ticaret Odası Ahi Sinan İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Eşiyle birlikte oy kullanan Şeniz Doğan, "Güneşli bir pazar sabahında eşimle beraber vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Bu seçimin ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, tüm hemşerilerimi demokratik sürece katkıda bulunmaya davet ediyorum" dedi.

Eşiyle birlikte oy kullanan Avni Örki da, "Büyük ve Güçlü Türkiye yolunda Türkiye Yüzyılı vizyonuyla milletin adamı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde aydınlık yarınlar için oyumuzu verdik. Ülkemize ve Aziz Milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise eşi ve kızı ile birlikte oy kullanarak, "Herkes ülkesine, vatanına, cumhuriyetine sahip çıkmak zorundadır. Milletimiz son sözünü söyleyecek inşallah. O söz de bize ve tüm siyasilere aslında emir boyutunda alınacak bir sözdür. Onun için millet ne diyorsa o. Oyumuzu kullandık. Vatana, millete hayırlı ve uğurlu olsun. Sonuçlar şehrimiz ve ülkemizi daha ileriye ve güzele ulaştırsın" şeklinde konuştu.

AK Parti Denizli Milletvekilimiz Şahin Tin de "Denizli Ticaret Odası Ahi Sinan İlkokulu'nda oyumuzu kullandık. Vatanımıza, milletimize ve Denizli'mize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ülkemizin Türkiye Yüzyılı'na açılan kapısı olmasını temenni ediyorum" dedi.