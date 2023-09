Denizli Barosu, Eski Başkan ve İcra Müdürü için Açıklama Yaptı

Bodrum'da müvekkilinin silahlı saldırısı sonucu ölen eski Denizli Baro Başkanı Avukat Erdal Çam ve yanındaki emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar için Denizli Barosu'ndan açıklama yapıldı.

Denizli Barosu, dün akşam saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Denizli Baro Başkanı Avukat Erdal Çam (73) ve emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar (53) için basın açıklaması düzenledi. Baro önünde düzenlenen açıklamaya çok sayıda avukat ve Denizli Barosu Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Jale Özdemir, yapmış olduğu basın açıklamasında, "Bu olay, yıllardır her fırsatta dile getirdiğimiz gibi avukatın baktığı davayla bir tutulması durumunu bir kez daha ortaya koymuştur. Toplumdaki bu problemli bakışın altında yatan nedenler bellidir. Avukatlara ve savunma mesleğine yönelik bu tür saldırılar, yargılama emelleri, bilinçli ya da bilinçsizce yapılan hedef göstermeler, medya araçlarındaki yanlış haberler biz avukatları 'can güvenliği olmayan meslekler' sınıfında birinci sıraya yükseltmiştir. Bizler, temel hak ve özgürlüklerin yılmaz savunucularıyız. Bizim için özgürlük en temel haktır. Ancak yaşam hakkı bunların da önündedir. Tek bir avukatın ölümü dahi kabul edilemezken, bu durumun olağan hale gelmesi, seri şekle dönüşmesi asla kabul edilemez. Biz avukatlar mesleğimizi adaletin tecellisi için yapıyoruz. Bu nedenledir ki savunma olmazsa, 'yargılama olmaz' diyoruz. Avukatların da bulunduğu toplumun tüm kesimlerinin bu mesleğe saygı duymasını istiyoruz. Avukat kalmayınca savunma, savunma kalmayınca hukuk, hukuk kalmayınca huzur kalmayacak. Amacımız kamu görevini engellemek değildir. Ancak gerek ekonomik gerekse fiziksel şiddete maruz kalan avukatlık mesleğinin sorunlarının tüm toplumun önüne koymaktır. Artık bildiriler yazmak, kınamak, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsiyle cezalandırılmasını istemekten yorulduk. Bunlar acımızı hafifletmiyor. Her ne kadar olayın failinin cezalandırılması acımızı hafifletmeyecek ise de sorumluların en ağır cezayı alması için sonuna kadar sürecin takipçisi olacağımızı baromuz adına bildiriyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ