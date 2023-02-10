Deniz kuvvetleri deprem bölgesi Malatya'da
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Deniz kuvvetleri deprem bölgesi Malatya'da Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki yüzlerce personel, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilen Malatya'da vatandaşların yardımına koşuyor.
Deniz kuvvetleri deprem bölgesi Malatya'da
MALATYA - Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki yüzlerce personel, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilen Malatya'da vatandaşların yardımına koşuyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlere başlandı. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 60 personel kentteki devam eden arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Malatya'ya geldi.
60 kişiden oluşan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli Afet Acil Durum Kriz Merkezi'nin belirleyeceği noktadalar da arama ve kurtarma çalışmalarına katılacak.