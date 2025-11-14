Haberler

Deniz Güçer, RTÜK Başkanvekili Seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Deniz Güçer, RTÜK Başkanvekili olarak seçildi. Bu seçim, 31 yıllık RTÜK tarihinde bir kadın üyenin başkanvekili olarak atanması anlamına geliyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Deniz Güçer, RTÜK Başkanvekili seçildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, kurumda gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, başkanvekilliği görevi için seçim yapıldığı belirtildi.

Üst Kurul üyelerinden Deniz Güçer'in RTÜK Başkanvekili seçildiği bildirilen açıklamada, "İlk kez bir kadın üyenin RTÜK Başkanvekili seçilmesi, 31 yıllık RTÜK tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, aynı toplantıda, RTÜK üyesi seçilen Orhan Özdemir ile Fatma Çeliker'in de Üst Kurul'daki görevlerine başladığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, yeni başkanvekili ve üyeleri tebrik ederek, hem başkanvekilinin bir kadın olmasından hem de Üst Kurul'da iki kadın üyenin bulunmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

RTÜK'ün yayıncılık alanındaki denetim ve düzenleme faaliyetlerinde dinamik, katılımcı ve yenilikçi bir döneme adım attığını vurgulayan Daniş, "Bu değişim, medya politikalarının geliştirilmesi ve yayıncılıkta etik standartların güçlendirilmesi sürecine taze bir enerji kazandıracak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma

Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!

Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.