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Deniz Baykal için CHP Genel Merkezinde tören düzenlendi

Politika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) vefat eden eski Genel Başkanı Deniz Baykal için parti genel merkezinde tören düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) vefat eden eski Genel Başkanı Deniz Baykal için parti genel merkezinde tören düzenlendi.

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eski CHP Genel Başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li milletvekilleri, Baykal ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan ve Deniz Baykal'ın hayatı boyunca Türkiye için mücadele ettiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Genel Başkanım, huzurunuzda söz veriyorum. Ülkemizde mutlak anlamda hürriyeti tesis edeceğiz. Ömrünüzde verdiğiniz demokrasi ve özgürlük mücadelesini tamamlayacağız. Bu duygularla size Allah'tan rahmet sevgili eşiniz Olcay Baykal hanımefendiye, ailenizin tüm bireylerine, CHP ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal Politika Haberler

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