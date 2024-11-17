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Demokrat Partisi kongresinde büyük gerginlik

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Demokrat Parti'nin bugün gerçekleşen 15. Olağan Kongresi'nde büyük gerginlik yaşandı. İlay Aksoy'un imzalarındaki eksiklik gerekçe gösterilerek genel başkan adaylığının kabul edilmemesinin ardından yaptığı "Bugün bu partide darbe yapıldı" çıkışı tansiyonun yükselmesine neden olurken tartışmaların ardından milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'un istifa edeceği öne sürüldü.

Demokrat Parti'nin (DP) 15. Olağan Kongresi'nde tansiyon yükseldi. İmzalarındaki eksiklik gerekçe gösterilerek genel başkanlık adaylığı kabul edilmeyen İlay Aksoy sert sözlerle parti yönetimini eleştirdi. Kongrede yaşananlar sonrası milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'un istifa edeceği iddia edildi.

ADAYLIĞIN REDDİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Ankara'da bir otelde "Türkiye'nin Sağduyu Hareketi - Söz Yeniden Milletin" sloganıyla düzenlenen Demokrat Parti'nin 15. Olağan Kongresi, büyük tartışmalara sahne oldu. Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İlay Aksoy'un genel başkanlık adaylığı, imzalarındaki eksiklik gerekçesiyle kabul edilmedi. Bu durum, kongrede gerginliklerin fitilini ateşledi.

İlay Aksoy, divan heyetinin adaylığını geçersiz sayması üzerine kürsüden sert açıklamalarda bulundu. Aksoy, "Bugün bu partide darbe yapıldı. Sizin AK Parti'den hiçbir farkınız yok" diyerek parti yönetimini eleştirdi. Divan Başkanı, bazı delegelerin imzalarını geri çektiğini ve bir kısmının geçersiz sayıldığını belirterek kararını savundu.

İSMAİL SAYMAZ: CEMAL ENGİNYURT İSTİFA EDEBİLİR

Gazeteci İsmail Saymaz, kongrede yaşanan kriz sonrası Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun'un istifa edebileceğini ileri sürdü. Saymaz, milletvekillerinin yarın istifalarını açıklayabileceğini belirtirken, bu gelişme Demokrat Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısını bire düşürecek.

BAŞKAN UYSAL'IN KONGRE KARARI TANSİYONU ARTIRDI

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın iki gün önce sürpriz bir şekilde kongre kararı alması, parti içindeki tansiyonu artırmıştı. Adaylık sürecinde engellerle karşılaştığını söyleyen İlay Aksoy, "Defalarca istememe rağmen güncel delege listesi tarafıma verilmedi" ifadeleriyle tepkisini dile getirmişti. Aksoy, listenin gizlenmesinin yalnızca kendi adaylığına değil, delegelerin iradesine de ipotek koyduğunu savunmuştu.

Demokrat Partisi kongresinde büyük gerginlik
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMuratklctr:

Daha kendilerini yönetemeyenler bu ülkeyi yöneteceklermiş. Ne zaman bitecek bu ülkenin kara talihi.

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Haber YorumlarıMehmt Alkan:

Çok bile durdu daldan dala boş adam

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

cemal enginyurt degisik partilerde bulunmus agzi laf yapan eski bir milliyetcidir, sayet savundugu söylemlerde elestirilerinde samimiyse CHP saflarina gecmelidir cünki chp´nin 6 okunun uzun olani gercek ve özde Atatürk milliyetciligini temsil eder kafatasci irkci anlayisi veya birilerinin cakma milliyetciligini degil.

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Bu Adam Oysa Muhalif Kanallari Halk Tv Sözcü Tvde Güzel Konusmalar Yapiyordu Fakat Daha Kendi Partisine Sahip Cikamiyo

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Haber YorumlarıMGk:

Tam ajan heryeri karıştırıyor

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