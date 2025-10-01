DEMK Parti Milletvekilleri'nden Trump'ın Gazze Planına Tepki

Haberler

DEMK Parti milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sinan Çiftyürek, Trump'ın Gazze barış planını 'teslimiyet anlaşması' olarak nitelendirerek eleştirdi. Gergerlioğlu, bu planın Filistin halkını ezme amaçlı bir girişim olduğunu belirtirken, Çiftyürek iklim krizine dikkat çekti.

DEM Parti milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sinan Çiftyürek, basın toplantısı düzenledi.

Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına tepki gösterdi.

Trump'ın Gazze'ye yönelik planının "bir teslimiyet anlaşması" olduğunu savunan Gergerlioğlu, "Bu, orayı direnişsiz bırakma, orada Filistin halkını ezme planı, başka bir şey değil. Barış için biz her zaman varız. Barış için tüm gayretlerimizi sarf ettik ama bu bir teslimiyet planı." ifadelerini kullandı.

Van Milletvekili Çiftyürek ise Küresel Sumud Filosu'nun ağır koşullar altında olan Gazze halkına bir an önce ulaşması temennisinde bulundu.

Çiftyürek, 86 milyonun yüzleştiği iklim krizinin sonuçları itibarıyla ciddi bir tehlike olduğunu belirterek, birçok şehirde su kesintileri yaşandığını anımsattı. Çiftyürek, iklim krizini esas alan çözüm arayışlarına girilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
