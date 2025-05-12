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Demirtaş'tan PKK'nın Fesih Kararına Destek Mesajı

Demirtaş'tan PKK'nın Fesih Kararına Destek Mesajı
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DEM Parti, Selahattin Demirtaş'ın PKK'nın fesih kararına verdiği destek mesajını paylaştı. Demirtaş, barış yönünde atılan adımların önemine vurgu yaptı ve bu kararı alan PKK yönetimine teşekkür etti.

Dem Parti, Selahattin Demirtaş'ın Pkk'nin fesih kararına ilişkin mesajını paylaştı.

Dem Parti tarafından yapılan açıklamada, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan'ın Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevinde ziyaret ettiği belirtildi. Pkk'nın fesih kararına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, Demirtaş'ın şu mesajı paylaşıldı:

"Sırrı Bey'in acısı ve hatırasıyla beraber barış için atılan adımların umudunu bir arada yaşıyoruz. Pkk'nin kongre sonuçları vesilesiyle, bu kararı alan PKK yönetimine, emeği geçen başta Öcalan olmak üzere Cumhurbaşkanına, Bahçeli'ye, Özel'e ve DEM Parti yönetimine, tüm siyasi parti genel başkanlarına, özellikle de Ahmet Türk'e ve Pervin Buldan'a teşekkür ediyoruz. Bu tarihi adımı Sırrı Bey'in hatırası doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak coşkuyla karşılıyoruz. Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye'nin her açıdan büyümesi için el birliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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