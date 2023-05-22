Demirtaş'ın 'Siyasi şantaj' paylaşımının sırrı! Arka planında Ümit Özdağ'ın şartı var

Yaklaşık 7 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutulan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştüğü günün akşamında dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Demirtaş paylaşımında "Kimse benim suçsuz yere yattığım hapislik üzerinden siyasi şantaj, kirli hesap yapmasın. Halk özgür değilse benim çıkmamın bir önemi yok. Bin ömrüm olsa hepsini halkım için feda ederim. Moralli olun, dik durun, direnin" ifadelerine yer verdi.

Peki Demirtaş'ın buradaki mesajı kimeydi? Çok geçmeden yapılan bu paylaşımın sırrı ortaya çıktı. Kulislerde konuşulanlara göre; o gün Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede "Demirtaş içeride kalmaya devam edecek" şartını sundu. Bunu haber alan Demirtaş'ın da "Yattığım hapislik üzerinden siyasi şantaj yapmayın" restini çektiği öne sürüldü.

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