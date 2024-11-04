DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
Bugün sabah saatlerinde kayyum atanan belediyelerden biri olan Halfeti'de DEM Partililer, belediye binasında güvenliği sağlayan polislere saldırdı. Barikatları parçalayan öfkeli grubu başörtülü bir kadının sakinleştirdiği görüldü.
Geçtiğimiz hafta CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne yürütülen terör örgütü soruşturması kapsamında kayyım atanmasının ardından İçişleri Bakanlığı üç belediye başkanını daha görevden uzaklaştırdı. Bakanlık kararına göre; Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı.
ÖFKELİ GRUP POLİS BARİKATINI HEDEF ALDI
Olayın yankıları sürerken Halfeti'de DEM Partili bir grup, belediye binası önünde güvenliği sağlayan polislere saldırdı. Barikatları hedef alan öfkeli grubu başörtülü bir kadının sakinleştirmesi dikkatlerden kaçmadı.