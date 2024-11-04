DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu

Geçtiğimiz hafta CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne yürütülen terör örgütü soruşturması kapsamında kayyım atanmasının ardından İçişleri Bakanlığı üç belediye başkanını daha görevden uzaklaştırdı. Bakanlık kararına göre; Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı.

ÖFKELİ GRUP POLİS BARİKATINI HEDEF ALDI

Olayın yankıları sürerken Halfeti'de DEM Partili bir grup, belediye binası önünde güvenliği sağlayan polislere saldırdı. Barikatları hedef alan öfkeli grubu başörtülü bir kadının sakinleştirmesi dikkatlerden kaçmadı.