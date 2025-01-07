DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Demirtaş ziyareti için tarih verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan hakkında yaptığı çağrının ardından DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı'ya gitti. 4.5 yıl aranın ardından gerçekleşen İmralı ziyaretinin ardından siyasi partilerle görüşmeye başlayan heyet, son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü.

AHMET TÜRK DE İMRALI'YA GİDECEK

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk'ün de İmralı'da Öcalan'la görüşeceğini söyledi. Önder, "Şu an kesinleşmiş bir şey yok. Ahmet Abi heyetimizdedir. İmralı kısmına da katılacaktır. Ama bu ne zaman olur bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞME TARİHİ NETLEŞİYOR

Sırrı Süreyya Önder, "Edirne Cezaevi'ndeki Selahattin Demirtaş ile ne zaman görüşeceksiniz?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Bu trafiğin cevap verdiği ilk fırsatta. İlk fırsatta. Muhtemelen bu hafta içi"

"HER ŞEYİ AKTARDIK"

Önder gazetecilerin sorularını yanıtlamadan önce de şunları söyledi: "Sayın Genel Başkanımızın gerek eski Adalet Bakanımız ve geçmiş süreçlerde emeği olan Sadullah Bey'in ve diğer arkadaşlarımızın kıymetli uyarıları, önerileri, soruları oldu. Büyük bir açık kalplilikle şu ana kadar olagelen şeyleri aktardık. Bu paylaşımımız, bu süreç boyunca da aynı şekilde devam edecek. Her bir önerileri, her bir şerhleri bizim için altın kıymetindedir.

"MUTABAKAT ZEMİNİNİ OLUŞTURABİLİRİZ"

Ancak bunları dikkate alarak bu ülkede oluşabilecek en geniş toplumsal mutabakat zeminini oluşturabiliriz. Geçmiş süreçlerden çıkardığımız derslerden birisi de budur. Bu mutabakatı toplumun her kesiminde aramak, her kesimine ulaştırmak ve buradan bir rıza üretmek.

"SONRA ÇOK KAPSAMLI BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

Dediğim gibi daha sonra da çok kapsamlı bir açıklama yapacağız. Süreci şeffaf yürütme ilkemiz için dün ne dediysek bugün aynı noktadayız. Tekrar hem Sayın Genel Başkana hem heyet üyesi kıymetli arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de emeğiniz için. Yeniden Refah Partisi ziyaretiyle siyasal parti kısmı, bir anlamda Meclis'te yürütülecek olan kısmı bitmiş olacak. Sonrasında sizi bilgilendireceğiz. "