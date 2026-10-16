DEM Partili Olan, Bitlis'te köylere ulaşımın kısıtlandığını öne sürdü

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Dem Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, Bitlis'te yağmurların ardından pek çok köye ulaşımın kısıtlandığını öne sürerek, insanların köylere ulaşmakta zorluk çektiğini söyledi.

Olan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısıyla, Bitlis'in bazı köylerinde "oy verilen partiye göre hizmet edildiğini" ileri sürdü.

Hüseyin Olan, "Bitlis'in köylerinin yolu 8 bin 500 kilometre. Bunun içinde 240 kilometre asfalt yapılmış ve buna hizmet deniyor, 'bizi takdir etmiyorsunuz' deniyor. Bu yolların bu halde olmasının sorumlusu sizlersiniz. Çevre iller Bitlis'ten çok daha iyi durumdadır." diye konuştu.

Bitlis'in gelir düzeyi en düşük iller arasında 78. sırada yer aldığını belirten Olan, "7 bin yıllık tarihi olan ve sayısız medeniyetlere ev sahipliği yapan bir kent bugün yoksulluk, işsizlik ve umutsuzluk sarmalında kıvranıp duruyor." dedi.

Dem Parti'li Olan, Bitlis'in sağlık, eğitim, çalışma hayatı gibi alanlarda da sorunlarının bulunduğunu, bunların çözülmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA