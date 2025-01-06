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DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek

DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya da her yer Gazze olacak" tehdidi kamuoyunda infiale neden olmuştu. Sözlerinin çarpıtıldığını belirten Hatimoğulları "Hiç kimsenin gücü bizlerin barış ısrarını ve sözünü çarpıtmaya yetmeyecektir. Tüm çabamız onurlu bir barış içindir. Nokta" dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, dün Demokratik Bölgeler Partisi'nin Diyarbakır'da düzenlediği halk buluşmasında yaptığı konuşmada sarf ettiği "Ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya da her yer Gazze olacak" sözlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"TÜM ÇABAMIZ ONURLU BİR BARIŞ İÇİNDİR"

Hatimoğulları yaptığı açıklamada "Son söyleyeceğimi öne alarak başlamak istiyorum: Hiç kimsenin gücü bizlerin barış ısrarını ve sözünü çarpıtmaya yetmeyecektir. Tüm çabamız onurlu bir barış içindir. Nokta" dedi.

"SÖZLERİM ANLAMINDAN UZAKLAŞTIRILDI"

Hatimoğulları açıklamasının devamında şunları kaydetti; "Bugün olması gereken, hem Türkiye sınırları içinde hem de Ortadoğu'da Kürt sorununun demokratik ve barışçı çözümünün sağlanmasıdır. Sadece yerel değil aynı zamanda bölgesel bir mesele olan Kürt sorununun çözümü için parti olarak elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu her konuşmamızda belirtiyoruz. Barışçı çözüm her türlü yıkımdan da kaçınmanın tek yoludur. Vurgulamak istediğim de bu konudur.

Böyle bir dönemde tepki veya tehdit dili ile herhangi bir çözüm elde edilemeyeceğini tecrübelerle bilen bir partiyiz. Esas meselemiz, en sağlıklı şekilde barışçı ve demokratik çözümün gerçekleşmesi için adımlar atılmasıdır. Kamuoyuna saygılarımla sunarım."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıdikduran adam:

bsktrgt dönme dolap seni

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Haber YorumlarıBahtsız Bedevi:

Küfür etsem adam yerine koyarlar dünyanın tazminatı çıkar.

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Haber YorumlarıMGk:

Dem sayesinde 40 tane belediye alan CHP bi anda şehitlerimizi hatırladı o da bir gelişme

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Kıvırın bakalım bu satranç nerye kadar surecek benım şehidimın hakını ne bahçeli nede reis odeye bılır bu tıyatronunu sonunu merak ediyorum kimse bu konudan oy yukselecek diye asla hesap yapmasin

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