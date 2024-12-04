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DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasıyla ilgili "Halep'e Türk bayrağı dikildi diye sevinenler var. Halep kimin toprağı? Kimin şehri? Türkiye, Halep'i Suriye'yi işgal mi etmek istiyor? Soruyoruz. Kürt halkının, orada yaşayan halkların iradesine neden saygı duymuyorsunuz?" ifadelerine yer verdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Suriye'nin en büyük kenti olan Halep'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"HALEP KİMİN TOPRAĞI?"

Kürt halkının, orada yaşayan halkların iradesine saygı durulmadığını ifade eden Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Halep'e Türk bayrağı dikildi diye sevinenler var. Halep kimin toprağı? Kimin şehri? Türkiye, Halep'i Suriye'yi işgal mi etmek istiyor? Soruyoruz. Kürt halkının, orada yaşayan halkların iradesine neden saygı duymuyorsunuz? Neden Suriye halklarının barış içinde yaşaması için bir politika geliştirmiyorsunuz. Bu katliamcı çetelerin önüne niye geçmiyorsunuz?" dedi.

DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız

"BÖYLE BİR BARIŞ YOLU OLAMAZ"

"Bugün barış için her zamankinden daha fazla fırsat var" diyen Gülistan Kılıç Koçyiğit, şöyle devam etti: "Suriye'nin barışı için de Türkiye'nin barışı için de koşullar vardır. Ama sizin niyetiniz barış değil. Siz barış diyerek savaşı kışkırtıyor, ülkedeki gerginliği tırmandırıyorsunuz. Kayyım atayarak halkın iradesini yok sayıyorsunuz; böyle bir barış olabilir mi? Barış deyip tecridi derinleştirmek, barış deyip halka darbe yapmak barış değildir. Böyle bir barış yolu olamaz."

DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

İsrail bayrağı asıl saydı sevinidirdi yelloz

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